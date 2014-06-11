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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 16:52 BJT

台湾债市：103/6R期10年公债中， 证券业卖超20亿台币

路透台北6月11日 - 台湾柜台买卖中心周三公布，债券等殖成交系统中，10年公债103/
6R 交易资料如下：(单位：亿台币)
    
       业别      买进      卖出   买卖超金额
     银行业     30.00     10.00       +20.00
     票券业      1.00      1.00            0
     证券业      6.00     26.00       -20.00
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