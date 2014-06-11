重温稿-台湾货币市场：综所税上缴令拆款保守，短票跨月找寿险或金控承接

* 综所税上缴影响，拆款态度仍偏保守

* 跨月短票销售对象或将转向寿险、金控

记者 董永年

路透台北6月10日 - 台湾银行间短率区间周二大致持稳。资金调度人士表示，部分银行因个人综合所得税扣款影响，对周内以外的拆款意愿不足，市场仍弥漫着保守谨慎气氛。

此外，市场交易人士预期，银行考量季底资本计提因素，纵然本周完成综所税的上缴，拆款利率也应该不会下调。

“只能拆到这周，因为银行要缴税。我们要拿一、两周的。”一位票券商交易员表示。

一大型公股行库交易员则称，预估季底资金会偏紧，且自身资金并不宽裕，因此将一周拆款利率从0.41%调高到0.415%，跨月的买票利率则从0.60%调高到0.61%。

“银行会有月底总额的控管，不只我们家。”该交易员说。

惟一民营银行资金调度人士指出，缴税的影响轻微，还是能拆出一、两周到期的资金，利率没有变化。

据财政部，6月11日(周三)是银行对个人综所税扣款日，当日缴交予台银，今年预估有600亿台币左右；6月12日(周四)则是银行对个人综所税信用卡扣款日，交易人士预估今年金额也将有600亿台币左右。此部分税款为银行透过财金系统当日缴入公库。

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间在0.295-0.420%，上日在0.295-0.395%；一周拆款利率区间在0.380-0.430%，上日在0.380-0.440%。

**票券商寻求跨月资金**

短票市场方面，票券商仍积极安排跨月资金的取得。由于与拆款存在较大利差，银行纵然受限于资本计提的限制，但只要有余钱，还是尽量买票。

此外，一大型票券商交易员指出，外商银行的拆款不能跨月，本地银行藉此取得买票低廉资金的来源受限，连带令票券商自银行体系取得的跨月资金变少。

不过交易员认为，寿险公司在6-8月将收受大量现金股利，而金控公司在发放现金股利前，取得旗下金融体系盈余上缴，料将取代银行成为票券商跨月资金的来源。

“8,800多亿台币的现金股息，短期会先在货币市场运用。”一位票券商交易员说。

今日银行端月内自保短票利率平稳，大多成交在0.58-0.59%。投信和寿险月内短票利率交投则在0.57-0.58%，与上日相同。

台湾央行周二公布，共发行966.5亿台币存单，与今日存单到期金额968亿相较，存单发行余额减1.5亿台币。 本周央行存单到期共1兆1,943亿台币，余日分别是周三791.5亿，周四3,392亿以及周五3,637.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周二超额准备负37亿台币，累计超额准备为负609亿台币、加计前期1%的超额准备为1,478亿台币。

**RP利率平稳**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二平稳。资金调度人士指出，时序接近月中，市场的资金流动状况趋于平稳，虽然寿险业因海外投资需求略显多缺不一，但市场的调度难度不高，料本周其他交易日均显稳定。

市场资金调度人士指出，今日RP市场虽有中龙钢铁120亿台币公司债交割，但因实质买盘拿券多，交易商的交割缺口不大，对市场影响十分有限。而明日起的个人综所税缴交因素市场亦已提前因应，预料不会为市场带来波动。

〞市场稍微偏松一点，但之前紧的时候没调动利率，现在也就不动了。〞一证券商交易员说。

交易员指出，近期较可能引发市场波动的因素是下周三(18日)大额的公债及公司债交割，当天交割量达650亿台币，市场资金可能略显紧俏。但交易员认为，依近期资金供应的平稳状况来看，估仍不至于影响利率变化。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，均同上日。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.55%；极短天期公司债利率仍同上日在0.46-0.48%，也与上日相同。