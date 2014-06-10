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债券 | 2014年 6月 10日 星期二 18:08 BJT

英国经济：统计规则调整将令GDP上修近5%--统计局

路透伦敦6月10日 - 英国统计局周二称，受欧盟新统计规则和其他调整影响，英国可能在9月时公布国内生产总值(GDP)上修近5%。

英国统计局称，2009年GDP将上修4.6%或约650亿英镑，1997-2009年间的平均上修幅度将为3.6%。

统计局表示，2010-2013年的数据将在接近9月时公布。(完)

(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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