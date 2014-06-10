英国经济：统计规则调整将令GDP上修近5%--统计局

快讯提示：俄罗斯央行将指标利率从9.75%下调至9.25%
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路透伦敦6月10日 - 英国统计局周二称，受欧盟新统计规则和其他调整影响，英国可能在9月时公布国内生产总值(GDP)上修近5%。
英国统计局称，2009年GDP将上修4.6%或约650亿英镑，1997-2009年间的平均上修幅度将为3.6%。
统计局表示，2010-2013年的数据将在接近9月时公布。(完)
(编译 艾茂林; 审校 王洋)
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路透上海4月28日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周五公告，将于5月8日招标发行总额23.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三年和七年两种。 上述债券为该自治区今年第二批地方债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对债券的评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 6.2 5月8日上午9:30-10:10 5月9日 七年 6.1 小计 12.3 专项债券 三年 5.6 5月8日上午10:30-11
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。 公开市场操作: --适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。