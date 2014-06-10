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亚洲 | 2014年 6月 10日 星期二 18:18 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨三日，受油价上涨和中国经济数据提振

“交投偏淡。一些投资人在指标期胶维持偏多基调之际，想要出清空仓。”Yutaka Shoj分析师Jiong Gu称。

“市场预料维持在190-200日圆一段时间，当指标期胶逼近200日圆时，卖压料将涌现，”他称。

上海9月期胶下跌5元人民币，收报每吨14,270元。

新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤166.6美分，下跌0.5美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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