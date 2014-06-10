亚洲橡胶：TOCOM期胶连涨三日，受油价上涨和中国经济数据提振

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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“交投偏淡。一些投资人在指标期胶维持偏多基调之际，想要出清空仓。”Yutaka Shoj分析师Jiong Gu称。
“市场预料维持在190-200日圆一段时间，当指标期胶逼近200日圆时，卖压料将涌现，”他称。
上海9月期胶下跌5元人民币，收报每吨14,270元。
新加坡商品交易所(SICOM)近月7月期胶最新报每公斤166.6美分，下跌0.5美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍；审校 田建华)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。