路透基点：中裕燃气1.5亿美元联贷展开筹组--TRLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，香港上市公司中裕燃气控股的1.5亿美元三年期贷款，已由牵头行暨簿记行汇丰银行展开筹组。

这项贷款的利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码313个基点，平均期限2.6年。

承诺3,000万美元以上的银行，综合收益390个基点，费用200个基点，取得牵头行头衔；

承诺2,000-2,900万美元者，综合收益380个基点，费用174个基点，取得主办行头衔；

承诺1,000-1,900万美元者，综合收益360个基点，费用122个基点，取得安排行头衔。

预定6月13日举行银行会议，6月16及17日安排在中国郑州实地访问。

贷款资金用于一般营运资本及资本支出。

中裕燃气去年6月取得一笔7,200万美元三年期贷款，综合收益约350个基点，利率为Libor加码300个基点。这笔贷款由永丰银行和合作金库牵头，加入参贷的多为台资银行。(完) (编译 蔡美珍；审校 王冠中)