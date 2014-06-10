美国数据：5月NFIB小型企业信心指数升至逾六年半高点

标题新闻：俄罗斯外交部副部长呼吁朝鲜停止核和导弹发展项目，称对朝鲜动武“完全不能接受”
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路透华盛顿6月10日 - 美国5月小型企业信心指数升至逾六年半最高水平，为经济成长加速的最新迹象。
全美独立企业联盟(NFIB)周二表示，5月小型企业信心指数上升1.4点至96.6点，为2007年9月以来最高--当时经济即将陷入衰退。
这是指数连续第三个月上扬，进一步提振了成长前景。该指数被普遍视为经济体质的指标。
10个分项指数中有五个上升，其中销售和获利预期大幅增长。小型企业对于未来六个月的前景也相当乐观。
就业创造计划和业务扩张计划的分项指数均上扬。
然而，小型企业似乎并不急于增加库存，尽管对销售持乐观看法。
调查亦发现，“调高价格的情况比2008年以来任何时点都还要普遍，”这可能是通胀压力或将稳定升高的迹象。(完) (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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