路透基点：永丰余和子公司总额90亿台币贷款由五家银行安排--TRLPC

路透香港6月10日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士指出，永丰余与旗下子公司YFY Packaging已经委托五家银行安排两笔五年期贷款，总额达到90亿台币(3亿美元)。

五家银行分别是台湾银行、彰化商业银行、第一银行、华南银行和合作金库银行。台湾银行是额度代理行。

一如早前报导，这两笔融资包括永丰余的60亿台币贷款，以及YFY Packaging的30亿台币贷款。

永丰余的贷款将用于2010年4月签署的一笔50亿台币五年期贷款的再融资，以及运营资本；旧贷款的牵头行为国泰世华银行。YFY Packaging的贷款将用于偿还债务和运营资本。

2013年10月，永丰余和中华纸浆股份有限公司签约了两笔总额73.5亿台币(2.43亿美元)的五年期融资案。

永丰余50亿台币融资案，包括50亿台币循环信贷和8.7亿台币定期贷款。这两部分贷款总计不得超过50亿台币。中华纸浆23.5亿台币融资案，分为23.5亿台币循环信贷和3.6亿台币定期贷款。两部分贷款合计不得超过23.5亿台币。

两案的循环信贷部分利率为较90天期次级市场商业票据利率加码63个基点，税前最低利率为1.55%。