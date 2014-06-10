中港个股：长城汽车成立汽车金融公司，注册资本5.5亿元人民币

路透香港6月10日 - 中国汽车生产商--长城汽车股份有限公司 周二宣布成立汽车金融公司，注册资本为5.5亿元人民币。

长城汽车在联交所一份声明中称，经天津滨海新区工商行政管理局核准，公司已取得天津长城滨银汽车金融有限公司营业执照，可经营多项人民币业务，包括接受境内股东三个月以上定期存款、发行金融债券、从事同业拆借、提供购车贷款业务等等。

“公司将依托新的业务平台，拓展集团现有汽车业务，延伸汽车产业链条，可望创造新的盈利增长点。”公告称。

天津长城滨银为长城汽车与滨海农商行分别持股90%及10%的合资公司，长城汽车拟为银行向合资公司提供的贷款额度提供担保。

中国央行周一宣布，为鼓励财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司发挥好提高企业资金运用效率及扩大消费等作用，下调其人民币存款准备金率0.5个百分点。

长城汽车H股周二收跌0.82%，报30.35港元；其A股则升0.99%，报26.55元人民币。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)