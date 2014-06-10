国际油市：亚洲380-cst燃料油7月/8月跨月价差跳升至逾四个月高点

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透新加坡6月10日 - 亚洲380-cst燃料油7月/8月跨月价差周二走坚至逾四个月高点，交易商称因市场预期来自西方的套利船货数量仍将稀少。
路透数据显示380-cst燃料油7月/8月跨月价差 报每吨3.50美元，较周一上升1美元。
“套利船货数量不大，较小的韩国核电厂停工...燃料油市场没有疲软的理由。”一北亚燃料油交易商称。
韩国周一关闭950-MW的Hanul一号反应堆，因控制杆出现问题，但交易商说短期影响极微。然而如果夏季前问题无法解决，供电可能吃紧。
燃料油或能用于产生电力。
然而船用燃料油需求仍低，这可能是对燃料油不利的因素。
现货市场有两笔交易成交。
三井以与新加坡现货报价平价的价格，出售4万吨380-cst燃料油给中国石油，7月1-5日装运。
Gunvor以较新加坡现货报价每吨升水2美元，出售2万吨180-cst燃料油给摩科瑞，6月27日-7月1日装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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