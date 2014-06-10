中国经济：坚持区间调控中更注重定向调控，确保完成今年目标--总理

路透北京6月10日 - 中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。

中央人民广播电台援引他的话称，保持经济运行在合理区间，坚持向改革要动力，发挥政策叠加效应，确保实现全年经济社会发展目标任务，保持经济中高速增长，关键靠创新驱动。

“今年以来国内外经济环境错综复杂，各种问题困难交织，要有清醒认识，不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合。”李克强称。

他指出，在坚持区间调控中更加注重定向调控，瞄准运行中的突出问题，确定调控靶点，在精准及时适度上下功夫，做好预调微调，远近结合，防范风险。

受猪肉和部分食品价格上涨推动，中国5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略高于预期；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比和环比双双持续负增长，暗示宏观经济依然疲弱。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。