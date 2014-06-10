中国经济：坚持区间调控中更注重定向调控，确保完成今年目标--总理

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透北京6月10日 - 中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。
中央人民广播电台援引他的话称，保持经济运行在合理区间，坚持向改革要动力，发挥政策叠加效应，确保实现全年经济社会发展目标任务，保持经济中高速增长，关键靠创新驱动。
“今年以来国内外经济环境错综复杂，各种问题困难交织，要有清醒认识，不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合。”李克强称。
他指出，在坚持区间调控中更加注重定向调控，瞄准运行中的突出问题，确定调控靶点，在精准及时适度上下功夫，做好预调微调，远近结合，防范风险。
受猪肉和部分食品价格上涨推动，中国5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略高于预期；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比和环比双双持续负增长，暗示宏观经济依然疲弱。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。
为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存款准备金率0.5个百分点。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。（完） (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(