东南亚股市：泰国股市升至近八个月高点，马来西亚股市收在近两周高位

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透曼谷6月10日 - 泰国股市周二升至近八个月高点，受到泰国航空涨势提振，此前军政府表示，将解决国营企业支出的问题。马来西亚股市收在近两周高点，受种植类股带动。
泰国SET指数 收高0.8%，报1,469.19点，为2013年10月18日以来最高收位。泰国航空 跳涨8.2%，为近五个月来最大涨幅。
马来西亚股市 上涨0.7%至1,876.61点，为5月29日以来最高收位。种植业者PPB Group 和Kuala Lumpur Kepong 股价涨幅居前。
印尼股市 表现突出，上涨1.3%至约两周高点，银行股扳回近期跌幅。市场关注周四的印尼央行会议。
菲律宾股市 下跌0.4%，此前数据显示该国4月出口触及三个月低点。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 427.68 0.77 +0.18 +10.12 388.37
新加坡 3293.82 -11.38 -0.34 +3.99 3167.43
马来西亚 1876.61 12.92 +0.69 +0.52 1866.96
泰国 1469.19 11.89 +0.82 +13.13 1298.71
印尼 4946.09 61.01 +1.25 +15.72 4274.18
菲律宾 6777.98 -24.75 -0.36 +15.08 5889.83
越南 566.89 1.28 +0.23 +12.34 504.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。