马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低点，受高库存打压

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透吉隆坡6月10日 - 马来西亚棕榈油期货周二跌至一周低点，此前一份报告显示马来西亚5月底棕榈油库存触及四个月高点，需求低迷，更加重了棕榈油期货价格的压力。
官方行业数据显示，马来西亚5月棕榈油库存升至四个月来最高，增幅高于预期，此前产量回升抵消了在海外的销售情况。马来西亚棕榈油总署(MPOB)公布的数据显示，马来西亚5月棕榈油结转库存增加4.2%至184万吨，略高于一市场调查公布的181万吨。
“市场对MPOB的数字做出了反应，于是出脱棕榈油期货。”一外资大宗商品经纪商的交易员说。“报告证实了库存9月底前将触及200万吨的看法。”
其他食用油市场疲软也打压棕榈油。
指标8月棕榈油期货 周二收低1.1%，报每吨2,386马币(林吉特)，连跌四个交易日。整体成交量为39,327口，高于通常的12,500口。
技术面亦偏空。
路透市场分析师王涛称，反弹至每吨2,446马币的目标宣告失败，可能恢复下跌趋势。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪 审校 王冠中)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。