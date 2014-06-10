重温稿-中国经济：坚持区间调控中更注重定向调控，确保完成今年目标--总理

路透北京6月10日 - 中国国务院总理李克强周二表示，要不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。

中国政府网引述他在两院院士大会所作报告称，中国经济下行压力仍然较大，各地发展不平衡，制约发展的不利因素依然较多。要做好政策预调微调，未雨绸缪、远近结合、防范风险，保持经济运行在合理区间。坚持向改革要动力，发挥政策叠加效应。

“既要坚定信心、保持定力，继续坚持宏观调控政策的基本取向，又不能掉以轻心，要直面问题、善谋善为，不断创新宏观调控思路和方式，丰富政策工具，优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，瞄准运行中的突出问题确定调控‘靶点’。”李克强说。

他强调，保持经济中高速增长，必须推动发展向中高端水平迈进，实现经济提质增效升级，关键要靠创新驱动，要以体制创新提高科技创新的效率，冲破形形色色体制机制障碍的羁绊，由市场决定创新资源配置。

“继续加大财政支持力度，引导更多企业和社会资本增加研发投入，尤其要注重盘活存量，提高资金使用效率。”李克强表示。

他并称，中国完全有条件、有能力在过去三十多年快速增长的基础上，跨越中等收入陷阱，继续保持较长时期的中高速增长。

受猪肉和部分食品价格上涨推动，中国5月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅略高于预期；而工业生产者出厂价格指数(PPI)同比和环比双双持续负增长，暗示宏观经济依然疲弱。分析人士预计，全年通胀料温和可控，为货币政策稳增长提供空间。

为支持三农和解决小微企业融资难及融资贵难题，中国央行在不到两个月的时间内再次宣布下调符合条件的商业银行存款准备金率0.5个百分点。显示在中国经济下行压力仍大的背景下，央行借助货币政策工具释出结构性“放水”的良苦用心。（完）

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