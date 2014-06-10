国际油市：亚洲柴油持续疲弱，市场供应依旧充沛

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透香港/首尔6月10日 - 亚洲指标500ppm柴油现货价差周二盘旋在四个半月低点每桶负0.12美元附近，交易商称，市场依旧供应充沛。
交易商指出，北亚炼厂岁修高峰期接近尾声，更加增添供应压力。
台湾台塑石化恢复500ppm柴油现货销售，出售最多240万桶7月下半月装运船货，之前自4月以来便未进行该等级柴油现货销售。
台塑之前出售了48万桶4月底装运的500ppm柴油。
交易商称，柴油现货价差可能触底回升，因价格过去几日来持续下滑，但由于供应充足，因此市场仍旧偏空。
新加坡现货市场今日无柴油交易，亦无航煤交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王冠中; 审校 张若琪)
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