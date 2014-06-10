国际油市：亚洲石脑油裂解价差续涨，因料西方船货到货减少

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透新加坡6月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周二连续第四个交易日上升，触及约一周半高点每吨136.98美元，交易商称因从欧洲/地中海地区抵达亚洲的船货较少。
“但除了少数几个支撑涨势的理由，多数其他因素均有利空方。”新加坡一消息来源说。
“印度供应料上升，那里来自中东的现货船货也较多。”消息称。
亚洲汽油裂解价差持平，报每桶7.53美元，较一个月前下滑9.3%，反映当前因供应高企导致市场低迷的状态。
新加坡现货市场上仅一笔汽油交易成交。嘉能可以每桶117.50美元向道达尔出售一批92-辛烷值汽油船货，6月30日-7月4日从新加坡装运。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张若琪 审校 王冠中)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。