表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.68

快讯提示：俄罗斯央行将指标利率从9.75%下调至9.25%
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路透华盛顿6月10日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.025 低值 0.010 投资 0.030
价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 57.73% 投标倍数 4.68 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,321,000 总投标 140,270,176,000 竞争性投标得标 29,747,945,100 非竞争性投标得标 252,375,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/06/12 到期日 2014/07/10 CUSIP码 912796DH9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月28日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周五公告，将于5月8日招标发行总额23.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三年和七年两种。 上述债券为该自治区今年第二批地方债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对债券的评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 6.2 5月8日上午9:30-10:10 5月9日 七年 6.1 小计 12.3 专项债券 三年 5.6 5月8日上午10:30-11
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。 公开市场操作: --适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。