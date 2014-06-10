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债券 | 2014年 6月 10日 星期二 23:34 BJT

表格：美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.030%，投标倍数为4.68

路透华盛顿6月10日 - 美国财政部称，其四周期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.030 中值 0.025 低值 0.010 投资 0.030

价格/得标 价格 99.997667 高值得标比率 57.73% 投标倍数 4.68 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 30,000,321,000 总投标 140,270,176,000 竞争性投标得标 29,747,945,100 非竞争性投标得标 252,375,900 FED附加 0 发行细节 发行日 2014/06/12 到期日 2014/07/10 CUSIP码 912796DH9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选

(编译 利棣儿；审校 母红)
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