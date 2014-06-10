表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.930%，投标倍数为3.41

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透华盛顿6月10日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.930 中值 0.905 低值 0.830
价格 99.837787 高值得标比率 9.97% 投标倍数 3.41 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,115,900 总投标 95,597,178,400 竞争性投标得标 27,842,337,500 非竞争性投标得标 47,778,400 FED附加 0 一级交易商投标 72,026,000,000 一级交易商得标 15,070,850,000 直接投标 13,449,000,000 直接得标 5,401,447,500 间接投标 9,964,400,000 间接得标 7,370,040,000 发行细节 发行日 2014/06/16 到期日 2017/06/15 CUSIP码 912828WP1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。