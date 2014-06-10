版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 01:05 BJT

表格：美国财政部标售三年期公债得标利率为0.930%，投标倍数为3.41

路透华盛顿6月10日 - 美国财政部称，其三年期公债的荷兰式标售结果如下: 收益率(%) 高值 0.930 中值 0.905 低值 0.830

价格 99.837787 高值得标比率 9.97% 投标倍数 3.41 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 28,000,115,900 总投标 95,597,178,400 竞争性投标得标 27,842,337,500 非竞争性投标得标 47,778,400 FED附加 　 0 一级交易商投标 72,026,000,000 一级交易商得标 15,070,850,000 直接投标 13,449,000,000 直接得标 5,401,447,500 间接投标 9,964,400,000 间接得标 　 7,370,040,000 发行细节 发行日 2014/06/16 到期日 2017/06/15 CUSIP码 912828WP1 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐