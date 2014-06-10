英国债市：英债和德债一起下跌，因风险资产走强

快讯提示：俄罗斯央行将指标利率从9.75%下调至9.25%
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路透伦敦6月10日 - 英债周二和德债一起下跌，尽管10年期英债标售需求强劲，但投资者对股市和二线欧元区国家公债等较高风险资产的需求上升。
10年期英债收益率 最新上涨2.5个基点，报2.725%，距离约一个月高位不远。
欧洲央行上周出台的新货币刺激政策继续在全球金融市场发酵，全球股市攀升至纪录高位，拖累全球主要公债走低。
英债对英国工业数据和周二稍晚进行的10年期英债标售成绩无甚反应。英国国家统计局周二公布，英国4月工业生产加速扩张，年增率创2011年以来最高。
英国债务管理局(DMO)发行票息为2.75%于2024年到期的英债，需求是32.5亿英镑供应规模的逾两倍。
“标售成绩相当良好。昨日英债被抛售，价格下跌，吸引买家对今日英债标售的需求，”苏格兰皇家银行公债策略师Simon Peck说。
10年期英债/德债收率差周二持稳在大约132.5个基点，距离周一创下133.2个基点的16年纪录高位不远。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透上海4月28日 - 中国新疆维吾尔自治区财政厅周五公告，将于5月8日招标发行总额23.6亿元人民币的一般和专项地方债，期限均含三年和七年两种。 上述债券为该自治区今年第二批地方债，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公司对债券的评级为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 6.2 5月8日上午9:30-10:10 5月9日 七年 6.1 小计 12.3 专项债券 三年 5.6 5月8日上午10:30-11
以下为路透中文新闻为您整理的4月24日-28日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周小跌0.2%，本月则微跌0.08%。本周实需客盘购汇依然不少，大行继续适度提供美元流动性；本周美元指数企稳，而离岸CNH却意外走低，汇价因此小幅下行，但并没有跌破前期波动区间；由于5月依然缺乏关键事件，人民币兑美元料仍缺乏方向。 公开市场操作: --适逢月末及五一小长假在即，中国央行公开市场连续第三周净投放，资金面紧势虽延续，但相对于债券收益率的大幅波动，货币市场利率总体涨幅较为平稳，市场对金融监管加强担忧的同时，央行每日操作的逆回购起到了维稳效果。