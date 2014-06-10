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债券 | 2014年 6月 10日 星期二 22:59 BJT

英国债市：英债和德债一起下跌，因风险资产走强

路透伦敦6月10日 - 英债周二和德债一起下跌，尽管10年期英债标售需求强劲，但投资者对股市和二线欧元区国家公债等较高风险资产的需求上升。

10年期英债收益率 最新上涨2.5个基点，报2.725%，距离约一个月高位不远。

欧洲央行上周出台的新货币刺激政策继续在全球金融市场发酵，全球股市攀升至纪录高位，拖累全球主要公债走低。

英债对英国工业数据和周二稍晚进行的10年期英债标售成绩无甚反应。英国国家统计局周二公布，英国4月工业生产加速扩张，年增率创2011年以来最高。

英国债务管理局(DMO)发行票息为2.75%于2024年到期的英债，需求是32.5亿英镑供应规模的逾两倍。

“标售成绩相当良好。昨日英债被抛售，价格下跌，吸引买家对今日英债标售的需求，”苏格兰皇家银行公债策略师Simon Peck说。

10年期英债/德债收率差周二持稳在大约132.5个基点，距离周一创下133.2个基点的16年纪录高位不远。(完)

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