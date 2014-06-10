欧洲汇市：英镑兑欧元迫近18个月高点，因英国经济前景强劲

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透伦敦6月10日 - 英镑兑欧元周二触及18个月高点，英镑贸易加权指数徘徊在大约五年半高位，之前数据显示英国4月工业生产同比增速为逾三年来最快。
英国国家经济社会研究院(NIESR)在周二稍后表示，预期英国经济强劲增长，这一预期使英国央行收紧货币政策的可能性上升。
数据公布前，欧元兑英镑 报0.8080英镑左右，数据出炉后，欧元下跌0.3%，至0.8064英镑，追平在上周欧洲央行宣布新政策后创下的18个月低位。上周欧洲央行降息并宣布其它宽松政策，以防止欧元区陷入通缩。
相比之下，最新英国数据令人愈发预期，英国央行可能在2015年初升息。
英国国家统计局周二公布，4月工业生产较前月增长0.4%，较上年同期增长3.0%，为2011年1月以来最大年增幅。4月制造业产出较前月增长0.4%，和预估一致。
NIESR预期，英国经济已超2008年1月所创衰退前峰值，料截止5月的三个月经济成长0.9%，截止4月的三个月经济成长1.1%。
英国与欧洲央行的政策前景背离，使10年期英债/德债 利差拉至1997年以来的最阔。短期货币市场利率下跌，也令欧元承压。
英镑兑美元下跌，美债收益率攀升提振美元表现。
英镑兑美元 最新报1.6755美元，下跌0.3%。
但英镑贸易加权指数 上升至5月21日来最高的87.3，追平2008年底的水平。
周三，英国就业市场和薪资数据将出炉。分析师预期，尽管4月薪资增长可能放缓，但失业率将从6.8%降至6.7%。(完)
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