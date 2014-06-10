全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费继续攀升

路透6月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二延续近期涨势，因海岬型船运费攀升。

乾散货运价指数升5点，或0.5%，在1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升57点，或3.09%，至1,903点。巴拿马型船日均获利大涨2.6%，报15,500美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或1.96%，至699点。日均获利下跌1.8%，至5,600美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)