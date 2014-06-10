全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运费继续攀升

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透6月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二延续近期涨势，因海岬型船运费攀升。
乾散货运价指数升5点，或0.5%，在1,004点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升57点，或3.09%，至1,903点。巴拿马型船日均获利大涨2.6%，报15,500美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌14点，或1.96%，至699点。日均获利下跌1.8%，至5,600美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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