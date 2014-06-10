欧洲股市：延续涨势，受助于瑞士绩优股上升

欧洲股市：触及20个月高位，投资人重新关注业绩和购并等基本面消息
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
* FTSEurofirst 300上涨0.3%，瑞士SMI指数升1.1%
* 瑞士SMI指数触及六年半高位
* “超买的”Euro STOXX 50指数在三周内上升5.7%
路透巴黎6月10日 - 欧洲股市周二上涨，延续三周升势，由诺华制药 和食品集团雀巢(Nestle) 等防御性瑞士绩优股领涨。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.3%，报1,398.18点，由录得2%升幅的诺华制药和Roche ，以及上涨0.9的雀巢领涨，这些企业具防御性，因其业绩在经济周期中显示出韧力。
“防守类股积累动能是正面迹象。不单单是景气类股受到青睐。它也确定了多头趋势健康，和升势将可持续一段时间，”TradingSat分析师Alexandre Tixier说。
“成交量不俗也是正面迹象，有越来越多的散户入市。整体情况盖过了技术图表可能显示短期‘超买’的情况。”
瑞士SMI指数 升1.1%，触及六年半高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.3%，报3,313.80点。
Euro STOXX 50指数在过去三周累计上涨5.7%，周二滑入“超买”区域。欧洲央行新的经济刺激举措带动此轮涨势。
其相对强弱指标(RSI)为71，70或以上被视为“超买”，可能是升势暂竭或将在短期回落的信号。
英国富时100指数 下跌0.02%，收报6,873.55点。德国DAX指数 收涨0.2%，报10,028.80点。法股CAC-40指数 上扬0.13%，报4,595.00点。
路透伦敦4月25日 - 欧洲股市周二受购并交易和业绩带动上涨，投资人焦点暂时由政治面回到基本面，泛欧STOXX 600指数创连升五日的佳绩。
路透伦敦4月20日 - 欧洲股市周四小涨，因投资者对Man Group的业绩，和Pandora维持财测表示欢迎。法股表现出众，该国即将举行大选首轮投票。
路透伦敦4月19日 - 欧洲股市周三反弹，因银行股回升，且部分企业首季业绩强劲，盖过了油气股下跌的影响。昨日欧股录得五个月最大单日跌幅。