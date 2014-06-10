欧洲股市：延续涨势，受助于瑞士绩优股上升

* FTSEurofirst 300上涨0.3%，瑞士SMI指数升1.1%

* 瑞士SMI指数触及六年半高位

* “超买的”Euro STOXX 50指数在三周内上升5.7%

路透巴黎6月10日 - 欧洲股市周二上涨，延续三周升势，由诺华制药 和食品集团雀巢(Nestle) 等防御性瑞士绩优股领涨。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收升0.3%，报1,398.18点，由录得2%升幅的诺华制药和Roche ，以及上涨0.9的雀巢领涨，这些企业具防御性，因其业绩在经济周期中显示出韧力。

“防守类股积累动能是正面迹象。不单单是景气类股受到青睐。它也确定了多头趋势健康，和升势将可持续一段时间，”TradingSat分析师Alexandre Tixier说。

“成交量不俗也是正面迹象，有越来越多的散户入市。整体情况盖过了技术图表可能显示短期‘超买’的情况。”

瑞士SMI指数 升1.1%，触及六年半高位。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 收高0.3%，报3,313.80点。

Euro STOXX 50指数在过去三周累计上涨5.7%，周二滑入“超买”区域。欧洲央行新的经济刺激举措带动此轮涨势。

其相对强弱指标(RSI)为71，70或以上被视为“超买”，可能是升势暂竭或将在短期回落的信号。