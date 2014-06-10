纽约期市：ICE原糖从巴西数据带动的短暂升势中回落，咖啡期货小升

路透纽约6月10日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二几无变动，巴西甘蔗压榨数据显示收成下降，令原糖短暂上升，之后小幅收低。阿拉比卡咖啡期货微幅上涨。

纽约和伦敦可可期货上升，徘徊在约三年最高水平，因商品交易商Olam International Ltd 称，预期2014/15年全球可可将连续第三年供应不足。

ICE-7月原糖期货 收跌0.01美分，报每磅16.97美分。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-8月白糖合约 收高0.6美元，或0.1%，报每吨460.50美元。

Unica数据显示，巴西中南部在5月下旬出产203万吨糖，高于5月上旬出产的191万吨。该处的甘蔗加工厂在5月底压榨3,798万吨甘蔗，5月初压榨3,550万吨甘蔗，交易员表示，数据略低于预期。

“我认为Unica数据的最重要一部份，是收成方面，”INTL FCStone的糖和乙醇部经理Bruno Lima说，“迄今，累计数据较去年几乎下降约9%。一些加工厂不得不降低压榨速度，好让他们不会在种植时间不足12个月的甘蔗地区压榨甘蔗。”

ICE-9月阿拉比卡咖啡期货 收升0.35美分，或0.2%，报每磅1.6830美元。英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月罗布斯塔咖啡期货 收低5美元，或0.3%，收报每吨1,894美元。

ICE-9月可可合约 收高5美元，或0.2%，报每吨3,085美元，略低于6月5日触及的约三年高位3,103美元。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-9月可可期货 涨4英镑，或0.2%，报每吨1,948英镑。(完)

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