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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 02:50 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔扩大升幅，延续央行宣布延长干预汇市计划后的涨势

路透里约热内卢6月10日 - 巴西雷亚尔兑美元周二微幅上涨，扩大因巴西央行公布将延续其汇市干预计划至6月30日以后对雷亚尔带动的涨幅。

巴西雷亚尔兑美元 升0.15%，报2.2261雷亚尔。

墨西哥披索兑美元 跌0.1%，报13.0475。自墨西哥央行周五意外减息以来，披索缓慢下跌。

智利披索 在拉美货币中跌幅最大，兑美元下挫0.8%，至554.00披索。铜价下跌拖累智利披索走低，担心中国对金属融资活动的调查，令铜价下跌。(完)

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