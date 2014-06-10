拉美汇市：巴西雷亚尔扩大升幅，延续央行宣布延长干预汇市计划后的涨势

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透里约热内卢6月10日 - 巴西雷亚尔兑美元周二微幅上涨，扩大因巴西央行公布将延续其汇市干预计划至6月30日以后对雷亚尔带动的涨幅。
巴西雷亚尔兑美元 升0.15%，报2.2261雷亚尔。
墨西哥披索兑美元 跌0.1%，报13.0475。自墨西哥央行周五意外减息以来，披索缓慢下跌。
智利披索 在拉美货币中跌幅最大，兑美元下挫0.8%，至554.00披索。铜价下跌拖累智利披索走低，担心中国对金属融资活动的调查，令铜价下跌。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 利棣儿；审校 李军)
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透4月28日 - 微软周四公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。