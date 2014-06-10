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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 06:29 BJT

****澳新经济指标预测--6月11日-6月18日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:           
            
    GMT时间  经济指标/活动                            公布时段        预估值      前值 
    
    6月9日当周
    
    6月11日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                             6月             --      -6.8%
    2100 新西兰央行利率决定                             --            3.25%     3.00%
    
    6月12日(四)
    0130 澳洲就业人数(万人)                             5月          增加1   增加1.42
              全职就业人数(万人)                                        --   增加1.42
              就业参与率                                              64.7%     64.7%
              失业率                                                   5.9%      5.8%
    2200 新西兰采购经理人指数(PMI)                      5月             --      55.20
    2245 新西兰食品价格指数                             5月             --      +0.6%
    
    6月13日(五)
    暂无重要经济数据
    
    6月16日当周
    
    6月16日(一)
    暂无重要经济数据 
    
    6月17日(二)
    0130 澳洲新车销售                                  5月            --        持平
    2245 新西兰经常帐(亿新西兰元)                   第一季            --    赤字14.3
              截至3月31日的年度经常帐                                 --    赤字75.5
    
    6月18日(三)
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季)
                                                    第一季            --      +0.9%
                                (根据生产计算，较上年同期)            --      +3.1%
    (完)
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