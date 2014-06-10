澳新经济指标预测--6月11日-6月18日****

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月9日当周 6月11日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- -6.8% 2100 新西兰央行利率决定 -- 3.25% 3.00% 6月12日(四) 0130 澳洲就业人数(万人) 5月 增加1 增加1.42 全职就业人数(万人) -- 增加1.42 就业参与率 64.7% 64.7% 失业率 5.9% 5.8% 2200 新西兰采购经理人指数(PMI) 5月 -- 55.20 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.6% 6月13日(五) 暂无重要经济数据 6月16日当周 6月16日(一) 暂无重要经济数据 6月17日(二) 0130 澳洲新车销售 5月 -- 持平 2245 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字14.3 截至3月31日的年度经常帐 -- 赤字75.5 6月18日(三) 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(根据生产计算，较前季) 第一季 -- +0.9% (根据生产计算，较上年同期) -- +3.1% (完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。