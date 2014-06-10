《日本重要政经日程》--6月11日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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(除特别说明外，均为GMT时间)
6月10日(二)
2350 - 财务省4-6月企业信心调查
2350 - 5月企业物价指数
6月11日(三)
0120 - 两个月期贴现国库券标售
0300 - 日本石油连盟公布一周原油库存数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 王兴亚)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。