《美国重要政经日程》--6月11日

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部发布一周全球稻米价格
1430 - 能源资料协会(EIA)发布一周石油库存和产出数据
1600 - 农业部发布月度农作物产量、全球农产品供需预估
1700 - 财政部发售10年期公债
1800 - 财政部公布5月预算
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
路透4月28日 - 微软周四公布会计年度第三季度营收略逊分析师预期，因对其云计算业务的强劲需求，不足以抵消个人电脑业务增长疲弱带来的拖累。
路透4月28日 - 全球最大晶片生产商英特尔(Intel)周四公布首季营收低于预期，因其关键的数据中心业务表现逊于分析师预估。