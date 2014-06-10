《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月10日

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 45.31 -0.14 -0.31 1632632
搜狐 56.33 +0.12 +0.21 268207
网易 72.39 +0.97 +1.36 690939
百度 176.14 +4.55 +2.65 4111251
台湾
台湾积体电路 21.30 +0.09 +0.42 1650521
联电 2.35 -0.03 -1.26 331367
日月光 6.56 +0.12 +1.86 204709
硅品精密 8.30 -0.02 -0.24 617829
和信超媒体 1.08 -0.01 -0.92 89827
友达 3.93 -0.01 -0.25 72260
中华电信 32.11 +0.33 +1.04 45439
台湾国际航电 60.83 +0.05 +0.08 703575
香港
中国移动 49.25 +0.16 +0.33 168077
中国联通 15.09 +0.18 +1.21 75588
中国电信 50.01 -0.09 -0.18 14944
中芯国际 4.08 +0.05 +1.24 10076
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 209
(完)
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法股CAC-40指数 (整理 徐文焰；审校 白云)
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