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市场报道 | 2014年 6月 11日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月10日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 45.31 -0.14 -0.31 1632632

搜狐 56.33 +0.12 +0.21 268207

网易 72.39 +0.97 +1.36 690939

百度 176.14 +4.55 +2.65 4111251

台湾

台湾积体电路 21.30 +0.09 +0.42 1650521

联电 2.35 -0.03 -1.26 331367

日月光 6.56 +0.12 +1.86 204709

硅品精密 8.30 -0.02 -0.24 617829

和信超媒体 1.08 -0.01 -0.92 89827

友达 3.93 -0.01 -0.25 72260

中华电信 32.11 +0.33 +1.04 45439

台湾国际航电 60.83 +0.05 +0.08 703575

香港

中国移动 49.25 +0.16 +0.33 168077

中国联通 15.09 +0.18 +1.21 75588

中国电信 50.01 -0.09 -0.18 14944

中芯国际 4.08 +0.05 +1.24 10076

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 209

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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