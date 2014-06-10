日韩经济指标预测--6月11日-6月18日****

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月9日当周 6月10日(二) 2300 韩国失业率 5月 -- 3.7% 2350 日本企业物价指数(较前月) 5月 +0.1% +2.8% (较上年同期) +4.1% +4.1% 2350 日本企业调查指数 第二季 -- 12.5 6月11日(三) 0300 韩国L货供额 4月 -- +6.6% 2100 韩国出口物价(较上年同期) 5月 -- -7.3% 进口物价(较上年同期) -- -7.0% 2350 日本机械订单(较上月) 4月 -11.9% +19.1% (较上年同期) +13.2% +16.1% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超7,213 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超817 6月12日(四) 0100 韩国央行利率决定 6月 2.5% 2.5% 6月13日(五) 0430 日本工业生产 4月修正值 -- -2.5% 产能利用率指数(较前月) 4月 -- +0.4% 6月16日当周 6月16日(一) 暂无重要经济指标 6月17日(二) 2350 日本出口(较上年同期) 5月 -- +5.1% 进口(较上年同期) -- +3.4% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差8,089 6月18日(三) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.3% 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 6月 -- 正19 (完)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。