《综述》小企业信心与就业数据再为美国经济成长图景增色

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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"这几乎正好与2000年至2006年的均值一致，"巴克莱纽约分行的分析师Cooper Howes说。“这表明劳力市场的闲置人力很少了，薪资增长将更加强劲。”
美联储曾指出，劳力市场疲势支持了央行采取的极度宽松货币政策立场。
尽管4月职位空缺增加，但招聘活动几乎没有起色，这也许表明雇主要找到符合空缺职位要求的员工不那么容易。
当月主动辞职的人数增加，则彰显了人们对就业市场的信心。
商业部公布的另外一份报告称，美国4月趸售库存增加1.1%，3月亦为增加1.1%。
计算GDP会用到的项目--不计汽车的趸售库存也增加1.1%，印证了库存将在当季支撑经济增长的看法。
美国经济第一季萎缩1.0%。第二季经济增长率预计将达到3.0%。(完)
(编译 李爽/孙茉莉/白云; 审校 徐文焰)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。