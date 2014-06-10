《综述》小企业信心与就业数据再为美国经济成长图景增色

"这几乎正好与2000年至2006年的均值一致，"巴克莱纽约分行的分析师Cooper Howes说。“这表明劳力市场的闲置人力很少了，薪资增长将更加强劲。”

美联储曾指出，劳力市场疲势支持了央行采取的极度宽松货币政策立场。

尽管4月职位空缺增加，但招聘活动几乎没有起色，这也许表明雇主要找到符合空缺职位要求的员工不那么容易。

当月主动辞职的人数增加，则彰显了人们对就业市场的信心。

商业部公布的另外一份报告称，美国4月趸售库存增加1.1%，3月亦为增加1.1%。

计算GDP会用到的项目--不计汽车的趸售库存也增加1.1%，印证了库存将在当季支撑经济增长的看法。

美国经济第一季萎缩1.0%。第二季经济增长率预计将达到3.0%。(完)