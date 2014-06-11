美国个股：欧盟将就苹果在爱尔兰的避税问题展开正式调查--报导

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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美国参议院一委员会去年公布的调查情况显示，苹果宣称其在爱尔兰科克市注册的公司不属于任何国家的税收居民，从而得以少缴纳数十亿美元的税款。
该调查委员会主席美国参议员莱文(Carl Levin)表示，苹果的这种架构就是利用了“避税天堂”。
苹果美国总公司与旗下爱尔兰分公司达成多项协议，藉此让爱尔兰分公司获得特定知识产权，随后将其授权给集团内其它公司，确保公司几乎不用向英国及法国等国家报税。
公司年度财报显示，去年这项纳税安排帮助苹果在非美地区的实际所得税税率仅为3.7%，只是该公司主要海外市场通行税率的一小部分。
本次调查的重点可能放在让苹果等企业获益的税制方面，而不会针对公司本身。通过在爱尔兰注册的分公司，并将这些分公司宣布为百慕大群岛的税收居民，谷歌 和微软 等科技公司也将海外税率降至个位数。
苹果公司的代表未对此置评。该公司先前称自己完全守法。“我们缴了所有该缴的税--一个美元也不差，”苹果执行长库克去年为美国参议院委员会调查人员提供证词时说。
苹果股价周二在Nasdaq市场收高0.6%。分析师称，调查不大可能对苹果股价产生重大影响。
Piper Jaffray的分析师Gene Munster说，投资者目前“超级关注”的是该公司新产品的猜测。“我认为这不会有什么问题，除非苹果真的干了违法的事，”Munster说。(完)
(编译 孙茉莉/郑茵 审校 戴素萍)
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