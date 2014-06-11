美国个股：欧盟将就苹果在爱尔兰的避税问题展开正式调查--报导

美国参议院一委员会去年公布的调查情况显示，苹果宣称其在爱尔兰科克市注册的公司不属于任何国家的税收居民，从而得以少缴纳数十亿美元的税款。

该调查委员会主席美国参议员莱文(Carl Levin)表示，苹果的这种架构就是利用了“避税天堂”。

苹果美国总公司与旗下爱尔兰分公司达成多项协议，藉此让爱尔兰分公司获得特定知识产权，随后将其授权给集团内其它公司，确保公司几乎不用向英国及法国等国家报税。

公司年度财报显示，去年这项纳税安排帮助苹果在非美地区的实际所得税税率仅为3.7%，只是该公司主要海外市场通行税率的一小部分。

本次调查的重点可能放在让苹果等企业获益的税制方面，而不会针对公司本身。通过在爱尔兰注册的分公司，并将这些分公司宣布为百慕大群岛的税收居民，谷歌 和微软 等科技公司也将海外税率降至个位数。

苹果公司的代表未对此置评。该公司先前称自己完全守法。“我们缴了所有该缴的税--一个美元也不差，”苹果执行长库克去年为美国参议院委员会调查人员提供证词时说。

苹果股价周二在Nasdaq市场收高0.6%。分析师称，调查不大可能对苹果股价产生重大影响。

Piper Jaffray的分析师Gene Munster说，投资者目前“超级关注”的是该公司新产品的猜测。“我认为这不会有什么问题，除非苹果真的干了违法的事，”Munster说。(完)