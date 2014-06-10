《独家新闻》亚马逊计划今年稍晚推出地方服务市场--消息

亚马逊一直在试验将服务和销售产品挂钩的方式。举例来说，亚马逊最近试验通过网站向购买Nest恒温器客户提供安装服务。

据知情消息人士，此举反映了亚马逊长期以来将服务与其网上销售的各种产品挂钩的努力。这位消息人士与其他人一样拒绝透露身份，因讨论的是机密计划。

**为地方服务质量担保**

发展地方服务市场，将拓展亚马逊作为第三方供应商中间人的角色。第三方供应商服务占其营收的40%左右。

消息人士称，亚马逊将通过“A-to-z Guarantee”索赔程序来确保地方服务质量，它也用这一程序为第三方商户在其网站出售的商品做担保。

亚马逊1月接洽的一个公司就是位于旧金山的Thumbtack，这是一家刚刚起步的公司，为消费者与63,000个摄影、家教等其他服务提供商提供中介服务。

了解情况的消息人士称，在与Thumbtack的沟通中，亚马逊问及有关公司成长策略以及地方服务市场等几个问题。