《独家新闻》亚马逊计划今年稍晚推出本地服务市场--消息

路透旧金山6月10日 - 据几位消息人士透露，美国电子商务巨头亚马逊 计划在今年稍晚推出一个本地服务市场。这个用语涵义广泛，从临时儿童看护到勤杂工乃至庆生派对表演小丑等均包含在内，亚马逊计划从单一市场起步。

该公司打算先估算需求并测试物流情况，而后再向全国铺开。这种做法类似于其日杂送货上门服务部门Amazon Fresh的策略，该部门就是在西雅图先试做了几年，然后于去年将业务扩展到旧金山和洛杉矶。

此项计划直接针对的是消费者评价网站Yelp 和Angie List ，以及美国家居修缮连锁店家得宝(Home Depot) 和Lowes Companies ，这两类公司均投资建立平台，便于客户与当地水管工、油漆工等服务提供者进行联系。

亚马逊拒绝置评。

这些服务标志着亚马逊拓展出新的业务前沿，公司正在从销售图书逐渐扩展至销售消费品、日杂用品和媒体杂志，一直侧重于产品的销售。本地服务业务规模巨大且成长迅速，但开办相应市场的企业却难以获利，因服务必须根据不同城市和地区专门定制。

据消息人士称，最近几个月亚马逊直接同服务公司以及西雅图和旧金山几家初创企业进行了接触，这些公司已通过自己的网站或移动应用，将家庭维修到按摩等各种服务提供者与客户联系起来。

亚马逊一直在试验将服务和销售产品挂钩的方式。举例来说，亚马逊最近试验通过网站向购买Nest恒温器客户提供安装服务。

据知情消息人士，此举反映了亚马逊长期以来将服务与其网上销售的各种产品挂钩的努力。这位消息人士与其他人一样拒绝透露身份，因讨论的是机密计划。

**为本地服务质量担保**

发展本地服务市场，将拓展亚马逊作为第三方供应商中间人的角色。第三方供应商服务占其营收的40%左右。

消息人士称，亚马逊将通过“A-to-z Guarantee”索赔程序来确保本地服务质量，它也用这一程序为第三方商户在其网站出售的商品做担保。

亚马逊1月接洽的一个公司就是位于旧金山的Thumbtack，这是一家刚刚起步的公司，为消费者与63,000个摄影、家教等其他服务提供商提供中介服务。

了解情况的消息人士称，在与Thumbtack的沟通中，亚马逊问及有关公司成长策略以及本地服务市场等几个问题。

Thumbtack称其网站上每个项目平均金额为600美元，这每年就能为从业者带来价值约18亿美元的业务。该网站已经从Sequoia Capital和Tiger Global Management等投资者处筹得4,900万美元。

Angie’s List在2011年预估，本地服务市场规模约为4,000亿美元，包括房屋改建和病虫害防治。但是自去年上市以来，该公司仅有两个季度盈利。

亚马逊本身的每日交易服务Amazon Local也不算成功。该业务目前尚未涉及服务市场。

不过商业机会或许正在好转，部分是因为智能手机的普及，方便服务提供商在途中规划客户的预约。

多年以来，亚马逊执行长贝佐斯一直想要在其网站上提供本地服务。他曾个人投资西雅图的初创企业Pro.com。该企业由亚马逊前高管Matt Williams创立，帮助客户寻找承包商并估算家居维修及改善项目的成本。(完) (编译 郑茵/李爽/朱晓军；审校 徐文焰/李春喜/孙茉莉)