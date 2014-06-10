欧洲政经：俄罗斯和乌克兰周三将继续举行天然气争端谈判

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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俄罗斯国有天然气企业Gazprom的一位消息人士透露，俄罗斯在照常向乌克兰供应天然气。
“乌克兰每天接收1.12-1.15亿立方米天然气，在供应量最多的时候，会将天然气放进储存装置里。对欧洲的天然气输送保持稳定，每天为2亿立方米，”这位消息人士称。
乌俄和欧盟执委会三方会谈进行的同时，乌俄两国也在与欧洲安全与合作组织(欧安组织，OSCE)讨论乌新总统波罗申科提交的和平提议。
周二结束的会谈失败，是因为在俄罗斯未来对乌克兰的天然气要价问题上没谈拢。
乌克兰能源部长表示，他反对俄方将降价与出口税挂钩的定价机制提议。
俄罗斯已表示过有意取消天然气出口税，以达到降价的效果。(完)
(编译 白云; 审校 戴素萍/徐文焰)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。