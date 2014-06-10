日本数据：5月国内企业物价指数同比升4.4%，较前月上升0.3%

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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路透东京6月11日 - 日本央行周三公布数据显示，日本5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升4.4%。4月时为同比上升4.2%。
整体最终商品物价较上年同期上涨0.3%。
国内最终商品物价则较上年同期上升0.2%。
下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：
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5月 4月 3月 5月指数
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年变动率 +4.4 +4.2 +1.7 106.1
月变动率 +0.3 +2.9 0.0
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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 李爽 审校 白云)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。