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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 07:56 BJT

日本数据：5月国内企业物价指数同比升4.4%，较前月上升0.3%

路透东京6月11日 - 日本央行周三公布数据显示，日本5月国内企业物价指数(CGPI)较上年同期上升4.4%。4月时为同比上升4.2%。

整体最终商品物价较上年同期上涨0.3%。

国内最终商品物价则较上年同期上升0.2%。

下表为初值数据细目，单位为百分比，先前数据可能有所修正：

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5月 4月 3月 5月指数

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年变动率 +4.4 +4.2 +1.7 106.1

月变动率 +0.3 +2.9 0.0

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参看完整表格,请点选以下网址(here)(完) (编译 李爽 审校 白云)
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