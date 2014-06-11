韩国数据：4月L货供额较上年同期增长6.9%，3月修正为增6.8%

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。4月L货供额增长率为2月增长7.5%以来的最高增幅。
--韩国央行称L货供额数据从5月起进行修订，新纳入资产支持短期债券。
--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。
--银行对家庭贷款显示了当月的净变动。5月贷款略下滑是因为当月房地产交易减少。(完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚/白云)
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)
欧洲议会英国退欧主要谈判代表维霍夫斯塔 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选