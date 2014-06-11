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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 11:15 BJT

韩国数据：4月L货供额较上年同期增长6.9%，3月修正为增6.8%

--L货供额指标覆盖金融机构和已发行货币市场工具下的现金和存款总额。4月L货供额增长率为2月增长7.5%以来的最高增幅。

--韩国央行称L货供额数据从5月起进行修订，新纳入资产支持短期债券。

--M2货供额指标扣除了两年及更长期限的金融工具、公司债、商业票据、央行债券和市政债券。

--银行对家庭贷款显示了当月的净变动。5月贷款略下滑是因为当月房地产交易减少。(完) (编译 艾茂林; 审校 王兴亚/白云)
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