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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 07:23 BJT

全球经济：世界银行调降今年增长预估，因乌克兰危机等因素带来冲击

世界银行还担忧，一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息，挤出全球市场中的一些过剩流动性，可能给新兴市场带来金融波动。

Burns表示，新兴市场尚未充分消化发达经济体收紧货币政策的可能性。

“真正要担心的是2015和2016年会发生什么，”Burns称。

他还表示，发展中国家需要进一步努力解决遏制增长的结构性问题。

Bruns称，今年可能是发展中经济体连续第三年增长率低于5%，这个因素已经导致债务与国内生产总值(GDP)之比不断上升，或许令这些经济体更加不堪一击。

“尽管发展中国家的状况相当不错...但是如果它们想要像我们期待的那样、有力地解决贫困问题，那这还不是它们需要的成长，”他表示。(完) (编译 徐文焰/朱晓军；审校 白云/李春喜)
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