全球经济：世界银行调降今年增长预估，因乌克兰危机等因素带来冲击

世界银行还担忧，一旦美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始升息，挤出全球市场中的一些过剩流动性，可能给新兴市场带来金融波动。

Burns表示，新兴市场尚未充分消化发达经济体收紧货币政策的可能性。

“真正要担心的是2015和2016年会发生什么，”Burns称。

他还表示，发展中国家需要进一步努力解决遏制增长的结构性问题。

Bruns称，今年可能是发展中经济体连续第三年增长率低于5%，这个因素已经导致债务与国内生产总值(GDP)之比不断上升，或许令这些经济体更加不堪一击。