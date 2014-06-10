《焦点》欧央行决策者纷纷喊话，必要时将会采取进一步行动

智库ZEW主席Clemens Fuest认为，欧洲央行实施大规模购债举措的可能性很高，美联储和日本央行都有类似的措施。

被问及欧洲央行会否实施此类措施时，Fuest对德国商报(Handelsblatt)表示：“会的，我认为机率为95%。”

Fuest在周二德国商报刊出的采访中称，欧洲央行已暗示量化宽松是其策略的一部分。要是同意的措施可能不能解决问题，那么很快将呼吁采取新措施。

他说，量化宽松有助于避免陷入通胀下滑螺旋的风险，并认为目前这种情况不会出现。