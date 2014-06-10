《焦点》欧央行决策者纷纷喊话，必要时将会采取进一步行动

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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智库ZEW主席Clemens Fuest认为，欧洲央行实施大规模购债举措的可能性很高，美联储和日本央行都有类似的措施。
被问及欧洲央行会否实施此类措施时，Fuest对德国商报(Handelsblatt)表示：“会的，我认为机率为95%。”
Fuest在周二德国商报刊出的采访中称，欧洲央行已暗示量化宽松是其策略的一部分。要是同意的措施可能不能解决问题，那么很快将呼吁采取新措施。
他说，量化宽松有助于避免陷入通胀下滑螺旋的风险，并认为目前这种情况不会出现。
欧洲央行执委科尔表示，欧元区不再身陷危机，决策者目前必须确保长期内经济呈现成长。科尔在法兰克福一场会议上的小组讨论中发表讲话。(完) (编译 孙茉莉/王兴亚/王翔琼；审校 白云/郑茵/戴素萍)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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