版本:
中国
货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 07:38 BJT

《焦点》欧央行决策者纷纷喊话，必要时将会采取进一步行动

智库ZEW主席Clemens Fuest认为，欧洲央行实施大规模购债举措的可能性很高，美联储和日本央行都有类似的措施。

被问及欧洲央行会否实施此类措施时，Fuest对德国商报(Handelsblatt)表示：“会的，我认为机率为95%。”

Fuest在周二德国商报刊出的采访中称，欧洲央行已暗示量化宽松是其策略的一部分。要是同意的措施可能不能解决问题，那么很快将呼吁采取新措施。

他说，量化宽松有助于避免陷入通胀下滑螺旋的风险，并认为目前这种情况不会出现。

欧洲央行执委科尔表示，欧元区不再身陷危机，决策者目前必须确保长期内经济呈现成长。科尔在法兰克福一场会议上的小组讨论中发表讲话。(完) (编译 孙茉莉/王兴亚/王翔琼；审校 白云/郑茵/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐