《美国上市公司业绩公布日程表》--6月11日至6月18日

标题新闻：中国外长王毅敦促朝鲜停止导弹和核试验，提醒各方武力不能解决分歧只会造成更大灾难
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汤森路透6月10日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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6月11日 BMO Q4 2014 H&R Block 3.23 8 2.54
6月18日 11:30 Q4 2014 联邦快递(FedEx) 2.36 24 2.13
6月18日 AMC Q3 2014 Jabil Circuit, Inc. -0.09 12 0.56
6月18日 Q1 2015 红帽(Red Hat) 0.33 28 0.32
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
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整体乾散货运价指数下跌25点，或2.2%，报1,109点，本周周线下跌约7%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。