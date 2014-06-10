美国与加拿大经济指标预测--6月11日-6月18日****

美国热股：Alphabet第一季获利急升29%，盘初上扬逾4%
路透4月28日 - 谷歌母公司Alphabet周四公布第一季获利急升29%，受移动广告及旗下YouTube广告收入急升推动。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
6月9日当周
6月11日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月6日当周 -- 350.8
再融资指数 -- 1,377.4
1800 美国联邦预算(亿美元) 5月 赤字1,310 盈余1,069
6月12日(四)
1230 美国进口价格 5月 +0.2% -0.4%
出口价格 +0.1% -1.0%
1230 美国零售销售(较前月) 5月 +0.6% +0.1%
扣除汽车零售销售(较前月) +0.4% 持平
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月7日当周 31 31.2
四周均值(万人) -- 31.025
续请失业金人数(万人) 5月31日当周 259.8 260.3
1230 加拿大新屋价格(较前月) 4月 +0.2% +0.2%
1230 加拿大产能利用率 第一季 82.4% 82.0%
1400 美国企业库存 4月 +0.4% +0.4%
6月13日(五)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 4月 +0.4% +0.4%
1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.1% +0.6%
(较上年同期) +2.4% +2.1%
核心PPI(较前月) +0.1% +0.5%
(较上年同期) +2.3% +1.9%
1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 6月初值 83.0 81.9
现况指数 95.7 94.5
预期指数 74.6 73.7
1355 美国路透/密西根大学未来一年通胀预期指数 6月初值 -- 3.3%
未来五年通胀预期指数 -- 2.8%
1430 美国ECRI经济领先指标 6月6日当周 -- 134.9
6月16日当周
6月16日(周一)
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 6月 15.70 19.01
1300 美国整体资本净流动(亿美元) 4月 -- 净流出1,261
外资购买美国公债(亿美元) 4月 -- 净买入259
1315 美国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.6%
制造业产出(较前月) +0.6% -0.4%
产能利用率 78.8% 78.6%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 6月 47 45
6月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月14日当周 -- -2.8%
1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +2.0%
核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.8% +1.8%
1230 美国房屋开工年率(万户) 5月 103.4 107.2
建筑许可年率(万户) 107.5 105.9
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月14日当周 -- +3.3%
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 5月 -- +0.3%
6月18日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 6月13日当周 -- --
再融资指数 -- --
1230 加拿大趸售贸易(较前月) 4月 -- -0.4%
1230 美国经常帐(亿美元) 第一季 赤字959 赤字811
1800 美国联邦储备理事会(美联储/FED)基金利率目标 -- --
美联储量化宽松政策月度购债总规模(亿美元) -- 450 (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西
兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王翔琼；审校 于春红)
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