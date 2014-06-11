中国企业：华为将今年企业业务部门营收增长目标提高至40%

路透米兰6月10日 - 全球第二大电信设备生产商华为 常务董事兼公司战略Marketing总裁徐文伟周二表示，该公司已将今年企业业务营收增长目标提高至40%。

该公司此前预计今年该项业务营收将较上年的152.63亿元人民币(合24.5亿美元)增长30%。2013年该业务在总营收中的占比超过6%。

同时领导企业业务的徐文伟称，“去年我们达到的(营收)增长率为32.4%，今年预计将为40%，”

企业业务部门是华为三大主要业务部门中最小的，产品包括为企业和机构提供数据服务和建设私有电信网络。

徐文伟在华为于米兰举行的活动上称，企业业务在全球范围内的重点是为金融和运输业以及能源和媒体业客户提供服务。

就美国市场来说，该项业务的侧重点是媒体和教育。但当被问及能否提供美国市场的营收目标时，他称，“我们会一步步来。”

根据华为声明，该公司已建立了28个创新中心，客户遍布全球；其中18个位于欧洲，目前有逾7,700名员工。

徐文伟称，未来五年华为将在欧洲再招聘5,500人，从事研发的雇员人数将增加一倍，至1,700多人。(完)