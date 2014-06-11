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货币新闻 | 2014年 6月 11日 星期三 08:09 BJT

日本数据：第二季大型制造业景气判断指数下滑，但预期未来将有改善

路透东京6月11日 - 周三发布的一项政府调查显示，日本大型制造业者在4-6月对业务状况的信心下滑，但预期7-9月的情况将有改善。这说明企业预计在4月1日消费税上调的冲击过后，业务将会迅速恢复。

日本财务省和经济社会总合研究所进行的联合调查显示，4-6月大型制造业景气判断指数(BSI)为负13.9，第一季时为正12.5。

调查显示，7-9月大型制造企业信心指数预计升至正16.0，前次调查预期为正8.5。

BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比而得出。(完)
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