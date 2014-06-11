日本数据：第二季大型制造业景气判断指数下滑，但预期未来将有改善

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透东京6月11日 - 周三发布的一项政府调查显示，日本大型制造业者在4-6月对业务状况的信心下滑，但预期7-9月的情况将有改善。这说明企业预计在4月1日消费税上调的冲击过后，业务将会迅速恢复。
日本财务省和经济社会总合研究所进行的联合调查显示，4-6月大型制造业景气判断指数(BSI)为负13.9，第一季时为正12.5。
调查显示，7-9月大型制造企业信心指数预计升至正16.0，前次调查预期为正8.5。
BSI指标由预期业务环境较前季改善的企业百分比，减去预期恶化的企业百分比而得出。(完)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)