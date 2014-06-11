金砖国家：6月10日股汇市收盘纵览

路透6月11日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月10日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 上升0.82%，收报1,057.59点。

中国股市：沪综指收升1.1%创一个月最大单日涨幅，受央行再次定向降准等利好提振

香港股市：收涨创逾五个月来高位，中国人行定向降准激励银行股

中国汇市：人民币收升于近两个月高点，中间价指引下客盘结汇渐多

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拉美股市：巴西股市攀升，指标Bovespa指数触及逾七个月高位，因外界臆测在即将进行的民调中总统迪尔玛·罗塞夫的支持率将进一步下降。其他拉美市场小幅下跌，因投资者开始消化美国利率上升的预期。Bovespa指数 连续第三日上涨，最高上升0.5%至54,549.50点，为2013年10月30日以来最高位。MSCI明晟亚太地区拉美指数 几乎持平。

拉美汇市：巴西雷亚尔扩大升幅，延续央行宣布延长干预汇市计划后的涨势

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南非股市：创下纪录高位，为连续第二日上涨，但铂金矿业类股下跌，此前旨在结束业内长达五个月的薪资罢工谈判陷入僵局。指标Top-40绩优股指数 上升1.31%至45,730.62点，稍早触及纪录高位45,737.82点；综合指数 收高1.2%至50,736.42点，亦为纪录高点。

南非汇市：兰特兑美元走软，受累于南非央行总裁立场强硬的讲话

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印度股市：平收，此前连续第三日触及纪录高位，受保健和科技等防御类股的涨势支撑，但投资者锁定获利打压大盘。指标BSE指数 一度上涨0.51%至纪录高点25,711.11点，最终收高0.01%报25,583.69点；NSE指数 最高上升0.37%至历史高位7,683.20点，收高0.02%，报7,656.40点。

印度汇市：印度卢比连续第二日下滑，因进口商的美元买需强劲，而且国内股市日内多数时间呈现疲态，加之其他亚洲货币走软，损及市场人气。卢比兑美元 收报59.29/30，周一报59.20/21。

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俄罗斯股市：MSCI明晟俄罗斯指数 收高0.76%，报742.58点。指标RTS指数 涨0.53%，报1,368.840点。