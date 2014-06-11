《香港报摘》--经济日报6月11日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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* 头版头条：
--内地定向降存款准备金率刺激A股造好，带动新兴及传统经济中资股全面向上。恒指昨升198点到23,315点，短綫有望挑战今年高位。
* 其他：
--澳门落实收紧在赌场使用银联卡。澳博 行政总裁苏树辉透露，澳门金管局已要求，于7月1日赌场内的珠宝店、典当店移走银联卡终端机，以防有人用银联购物后抵押套现，规避外滙监管。
--人民币滙价连升3个交易日。 分析认为，市场对人民币信心正逐渐恢复，瑞信更认为，当人民币兑每美元升至6.2213水平后，可确短期升势。
--绿城中国 售股予融创中国 不足一个月，即开始大力促销。绿城昨在官网宣布，向15万业主发放购房优惠券，每份面值20万元人民币。
--内衣品牌都市丽人，今开始路演接受机构投资者认购。市场消息指，其今次集资约17亿港元，入场费约4,464.6元。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。