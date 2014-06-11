《香港报摘》--经济日报6月11日

* 头版头条：

--内地定向降存款准备金率刺激A股造好，带动新兴及传统经济中资股全面向上。恒指昨升198点到23,315点，短綫有望挑战今年高位。

* 其他：

--澳门落实收紧在赌场使用银联卡。澳博 行政总裁苏树辉透露，澳门金管局已要求，于7月1日赌场内的珠宝店、典当店移走银联卡终端机，以防有人用银联购物后抵押套现，规避外滙监管。

--人民币滙价连升3个交易日。 分析认为，市场对人民币信心正逐渐恢复，瑞信更认为，当人民币兑每美元升至6.2213水平后，可确短期升势。

--绿城中国 售股予融创中国 不足一个月，即开始大力促销。绿城昨在官网宣布，向15万业主发放购房优惠券，每份面值20万元人民币。

--内衣品牌都市丽人，今开始路演接受机构投资者认购。市场消息指，其今次集资约17亿港元，入场费约4,464.6元。（完）

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