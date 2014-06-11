企业并购：谷歌将以5亿美元现金收购卫星企业Skybox Imaging

标题新闻：英国首相特雷莎梅称是在复活节前在威尔士徒步旅行时决定举行提前大选的-独立电视台
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路透旧金山6月10日 - 全球最大网络搜索引擎谷歌 周二表示，将以5亿美元现金收购卫星企业Skybox Imaging， 这是谷歌今年第二次高调收购一家航空企业。
谷歌表示，Skybox卫星将为自身的在线地图服务提供图像。谷歌称，Skybox的技术最终将提供网络接入，并帮助救灾。
目前谷歌和竞争对手Facebook Inc 正抢着收购卫星和无人机企业，用高昂的费用扩张自己的业务。Skybox刚刚成立五年。
谷歌表示，该交易何时结束尚待美国监管机构的批准。
在周二美股交易中，谷歌收低0.42%，报568.30美元。(完)
(编译 于春红; 审校 孙茉莉)
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波罗的海海岬型船运价指数跌29点，或1.29%，报2,220点。海岬型船舶日均获利降207美元，报16,154美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
美国商务部周二公布，美国3月房屋开工下降6.8%，3月建筑许可增长3.6%。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)公布的数据显示，美国3月工业生产较前月增长0.5%，与预估一致。美国3月产 能利用率为76.1%(预估为76.2%)。 当前值 前次值 失业率(%) 4.5 (3月) 4.7 (2月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加9.8 (3月) 增加21.9 (2月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (3月) +0.3 (2月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%)