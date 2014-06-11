《香港报摘》--信报6月11日

--香港回归17年，中央政府昨天透过国务院新闻办发表关于「一国两制」在港实践的白皮书，首次在官方文件以有别于《基本法》的字眼阐释「一国两制、高度自治」。白皮书批评，有港人对《基本法》认识片面，表明「一国」是实行「两制」的前提和基础，而中央对香港拥有全面管治权，香港实施高度自治的唯一来源是中央授权。