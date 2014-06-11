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亚洲 | 2014年 6月 11日 星期三 08:11 BJT

《香港报摘》--信报6月11日

* 头版头条：

--香港回归17年，中央政府昨天透过国务院新闻办发表关于「一国两制」在港实践的白皮书，首次在官方文件以有别于《基本法》的字眼阐释「一国两制、高度自治」。白皮书批评，有港人对《基本法》认识片面，表明「一国」是实行「两制」的前提和基础，而中央对香港拥有全面管治权，香港实施高度自治的唯一来源是中央授权。

* 其他：

--河南省最大的证券公司中州证券 今天起公开招股，至16日中午截止，发行5.981亿股H股，当中九成作国际发售，一成作香港发售，招股价介乎2.51至3.14港元。

--国美 首席财务官方巍表示，国美已完成线上线下业务整合，实现产品仓存及物流等资源共享，产品价格也能够保持同价。

--受到滙率波动及销售下跌影响，欧舒丹 截至今年3月底止年度纯利下跌27.2%，至8,934.9万元欧元（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘　　 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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