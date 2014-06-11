《香港报摘》--信报6月11日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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* 头版头条：
--香港回归17年，中央政府昨天透过国务院新闻办发表关于「一国两制」在港实践的白皮书，首次在官方文件以有别于《基本法》的字眼阐释「一国两制、高度自治」。白皮书批评，有港人对《基本法》认识片面，表明「一国」是实行「两制」的前提和基础，而中央对香港拥有全面管治权，香港实施高度自治的唯一来源是中央授权。
* 其他：
--河南省最大的证券公司中州证券 今天起公开招股，至16日中午截止，发行5.981亿股H股，当中九成作国际发售，一成作香港发售，招股价介乎2.51至3.14港元。
--国美 首席财务官方巍表示，国美已完成线上线下业务整合，实现产品仓存及物流等资源共享，产品价格也能够保持同价。
--受到滙率波动及销售下跌影响，欧舒丹 截至今年3月底止年度纯利下跌27.2%，至8,934.9万元欧元（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；审校 林高丽)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。