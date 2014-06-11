《中国报摘》--中国证券报6月11日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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* 头版头条:
--中国国务院总理李克强周二表示，国内外环境错综复杂，要优化政策组合，在坚持区间调控中更加注重定向调控，确保实现全年经济社会发展目标任务。
* 其他:
--消息人士透露，为拓展资产管理机构的融资渠道，监管层或将支持资产管理机构发行公司债、次级债或短期融资券，鼓励境内外上市与并购重组。
--中国证券登记结算有限公司6月10日公布，上周沪深两市新开A股账户数57，529户，环比减少26%。上周参与交易的A股账户达695.49万个，环比减少14.5%
--上海第一中级人民法院周二开庭审理原东海证券投资经理王劲松涉嫌利用未公开信息交易罪一案。王劲松当庭表示对事实和罪名无异议，法庭将择日宣判。据悉，同期被中国证监会移交上海公安局处理的类似案件约有15起，“老鼠仓”还将陆续被揭开。
--中国财政部日前主持召开贫困地区产业发展基金有限公司第一次股东会议。贫困地区产业发展基金有限公司经国务院批准，由财政部、中国烟草总公司、国家开发投资公司联合成立，注册资本金28亿元。
--业内人士透露，光大集团收购甘肃信托的交易已获监管层批复，光大集团的工作组在两个多月前就已入驻甘肃信托，并参与具体项目审核，收购甘肃信托是光大集团打造“全牌照”金控集团重要的一步。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。