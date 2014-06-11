《中国重要政经日程》--6月11日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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============================今日重要政经日程========================
6/11（周三）
--2014（第十六届）中国风险投资论坛6月11-14日在深圳举行。
*--国务院台湾事务办公室举行新闻发布会。
*--国家卫计委就食品安全标准工作进展情况举行发布会。
==========================近期重要政经日程==========================
*6/12（周四）
--发改委就深化投资审批制度改革召开新闻发布会。
6/14（周六）
--2014中国企业竞争力夏季峰会在北京举行。
*6/16（周一）
--国务院总理李克强将于6月16-21日赴英国举行中英总理年度会晤，并对英国和希腊进行正式访问。
6/19（周四）
--中国外汇投资峰会2014（CFIS 2014）将于2014年6月19–20日在中国上海举办。
7/04（周五）
--2014外滩国际金融峰会在上海举行。
7/07（周一）
--第二届中国中小企业投融资交易会于7月7-9日在北京举行。
7/19（周六）
--2014中国上市公司风险管理高峰论坛在北京举行。
7/23（周三）
--2014中国-拉美经贸合作论坛于7月23-25日在北京举行。
7/29（周六）
--2014中国（北京）国际能源峰会于7月29-30日在北京举行。
8/28（周四）
--“中国策划(咨询)行业星级企业品牌评价暨第七届中国策划大会”定于8月28日在江西省新余市召开。
注: * 代表新增日程
路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 侯向明)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。