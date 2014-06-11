中国个股：福田汽车拟定向增发筹资至多40亿元，用于印度基地增资等

福田汽车拟向不超过10名特定投资者增发不超过7.5亿股份，每股发行价格不低于5.34元。筹集资金除了印度基地，还将投向山东多功能汽车轻客建设项目、北京福田康明斯发动机公司技术改造项目和补充流动资金。

福田汽车本次计划投入11亿元向福田印度公司增资，福田印度将新建焊装车间、涂装车间及总装车间等生产部门，新建综合站房、配送中心等公用辅助设施。项目建成后将形成年产中重卡、轻卡及微卡产品13万辆的综合生产能力，项目新增总投资24.65亿元，建成达产后实现利润总额9.65亿元，投资回收期八年。