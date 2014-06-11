中国个股：福田汽车拟定向增发筹资至多40亿元，用于印度基地增资等

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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路透上海6月11日 - 中国大型商用车企业--北汽福田汽车股份有限公司 周三公告称，拟透过定向增发股份筹资至多40亿元人民币，将用于福田汽车印度制造公司增资等多个项目。
福田汽车拟向不超过10名特定投资者增发不超过7.5亿股份，每股发行价格不低于5.34元。筹集资金除了印度基地，还将投向山东多功能汽车轻客建设项目、北京福田康明斯发动机公司技术改造项目和补充流动资金。
福田汽车本次计划投入11亿元向福田印度公司增资，福田印度将新建焊装车间、涂装车间及总装车间等生产部门，新建综合站房、配送中心等公用辅助设施。项目建成后将形成年产中重卡、轻卡及微卡产品13万辆的综合生产能力，项目新增总投资24.65亿元，建成达产后实现利润总额9.65亿元，投资回收期八年。
福田汽车周二收报4.98元，过去一个月股价持平。（完） (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。