《新兴市场重要经济事件预告》--6月11日-6月18日

标题新闻：高盛放弃看多美元兑欧元和英镑的交易建议，因全球成长加速和特朗普有关美元的讲话
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6月11日(三)
萨格勒布--克罗地亚央行召开委员会会议。
6月12日(四)
华盛顿--经济合作暨发展组织(OECD)秘书长葛利亚就“从不平等迈向包容”发表讲话(1900)。
布加勒斯特--东南欧地区金融和投资会议。发言人包括：罗马尼亚总理Victor Ponta、塞尔维亚财长Lazar Krstic、以及罗马尼亚央行总裁Mugur Constantin Isarescu。
内罗毕--东非共同体(EAC)五国财长分别向各国议会提交2014/15年度政府预算。
首尔--韩国央行总裁李柱烈将在该央行成立64周年庆典上发表演讲(0300)。
圣地亚哥--智利央行召开货币政策会议(2200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行召开执委会会议。
利马--秘鲁央行宣布利率决议(2300)。
雅加达--印尼央行召开管委会会议(0400)。
首尔--韩国央行召开货币政策委员会会议。
6月13日(五)
杜布罗夫尼克--克罗地亚央行主办第20届杜布罗夫尼克经济会议。欧洲央行执委科尔在会议上发言(1230)。
6月14日(六)
玻利维亚圣塔克鲁兹--77国集团加上中国，在圣塔克鲁兹举行峰会(至6月15日)。
6月16日(一)
阿布扎比--美国财政部长杰克卢访问阿联酋。
莫斯科--俄罗斯央行召开议息会议(1000)。
圣地亚哥--智利央行公布最新的季度货币政策报告，该报告将更新2014年经济成长预估，同时将暗示货币政策方向(2000)。
6月17日(二)
华沙--波兰央行举行货币政策会议(料不会宣布利率决议)。
吉达--美国财政部长杰克卢访问沙特阿拉伯。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer就2013/2014年金融稳定性召开记者会(0800)。
6月18日(三)
温特和克--纳米比亚央行公布利率决定(1000)。
耶路撒冷--美国财政部长杰克卢访问以色列。
曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
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路透华盛顿4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二调升2017年全球增长预估，得益于欧洲、日本和中国的制造业与贸易增长。不过IMF警告称，贸易保护主义政策恐将令经济全面复苏停顿。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。