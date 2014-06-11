路透调查：欧洲央行长期贷款料迎强劲需求，然银行间借贷难获提振

路透班加罗尔6月10日 - 路透对交易员的调查显示，欧洲央行新宣布的长期贷款料迎来强劲需求，但将无助于提振银行间借贷。

欧洲央行总裁德拉吉上周宣布了一系列对抗低通胀的对策，包括降息至纪录低点和新的长期贷款，又称定向长期再融资操作(TLTRO)。

21位受访者中除两人以外，其他交易员都预计，在欧洲央行提供的约4,000亿欧元贷款中，银行将吸纳超过半数。这些贷款旨在刺激银行放贷。

但超过三分之二的交易员称，这种愿望或许将化为泡影。

最新的长期贷款计划的附加条件为，银行需要将资金用于向欧元区非金融民间部门放贷。如果未能满足这一条件，银行就必须在两年内偿还资金，而非四年。

“尽管这是定向资金，但也是银行获取廉价资金的好机会。因为即使不符合条件，银行也有两年时间来偿还--这段时间对于赚点快钱已经足够长，”一家大型交易商的交易员表示。

13名交易员预计，银行将吸纳全部或大部分欧洲央行贷款，六人称预计会吸纳半数左右。余下两人估计需求不会太多。

“对银行资产负债表的持续限制仍将对净借贷构成拖累，但总的来说，我们认为TLTRO有吸引稳健需求的空间(初步超过3,000亿欧元)，并且随着时间推移会进一步增长，”CA-CIB分析师Frederik Ducrozet在客户报告中表示。