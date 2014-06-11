路透调查：欧洲央行长期贷款料迎强劲需求，然银行间借贷难获提振

美国热股：高盛季度获利受交易营收拖累不及预期，盘初急跌逾3%
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透班加罗尔6月10日 - 路透对交易员的调查显示，欧洲央行新宣布的长期贷款料迎来强劲需求，但将无助于提振银行间借贷。
欧洲央行总裁德拉吉上周宣布了一系列对抗低通胀的对策，包括降息至纪录低点和新的长期贷款，又称定向长期再融资操作(TLTRO)。
21位受访者中除两人以外，其他交易员都预计，在欧洲央行提供的约4,000亿欧元贷款中，银行将吸纳超过半数。这些贷款旨在刺激银行放贷。
但超过三分之二的交易员称，这种愿望或许将化为泡影。
最新的长期贷款计划的附加条件为，银行需要将资金用于向欧元区非金融民间部门放贷。如果未能满足这一条件，银行就必须在两年内偿还资金，而非四年。
“尽管这是定向资金，但也是银行获取廉价资金的好机会。因为即使不符合条件，银行也有两年时间来偿还--这段时间对于赚点快钱已经足够长，”一家大型交易商的交易员表示。
13名交易员预计，银行将吸纳全部或大部分欧洲央行贷款，六人称预计会吸纳半数左右。余下两人估计需求不会太多。
“对银行资产负债表的持续限制仍将对净借贷构成拖累，但总的来说，我们认为TLTRO有吸引稳健需求的空间(初步超过3,000亿欧元)，并且随着时间推移会进一步增长，”CA-CIB分析师Frederik Ducrozet在客户报告中表示。
大部分交易员称，这些资金有助于保持货币市场的低利率并增强流动性，他们在此前路透调查中表示市场不需要额外流动性。(完) (编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透4月18日 - 高盛集团公布季度获利低于预期，因投行业务的获利被低迷的交易营收所抵消。高盛来自交易的季度总营收下降2.4%至33.6亿美元，为五个季度以来最低。固定收益、外汇和大宗商品部门(FICC)的营收仅增长1.3%至16.9亿美元。
路透北京4月18日 - 国际货币基金组织(IMF)周二上调对中国2017年和2018年的经济成长预估，称因为预期当局继续出台政策支持措施，但警告如果中国不降低对信贷快速增长的依赖，中期而言经济可能遭到破坏。
“经营环境复杂，某些做市业务中客户活动面临...挑战，”高盛集团首席执行官布兰克梵(Lloyd Blankfein)在一份声明中称。